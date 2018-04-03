В батутном центре «Зимней вишни», откуда, по версии СК, стал распространяться огонь, были проложены провода
В батутном центре «Зимней вишни» в Кемерове, откуда, по версии СК, стал распространяться огонь, были проложены с нарушениями высоковольтные провода.
Жертвами пожара в торговом центре стали 64 человека, из них более 40 детей.
Комментарии4
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avp235 03 апреля 2018 | 08:43
"В батутном центре «Зимней вишни»... были проложены провода".
Хотелось бы побольше конкретности:
- Какие провода следствие считает высоковольтными? а) По типу и марке кабеля, б) По подключенному к ним источнику питания выше 1000 В?
- Бывают ли в современных зданиях помещения без проводов?
xrmosom 03 апреля 2018 | 08:43
Скажу как есть,провода под потолком и силовые кабеля,сами по себе не замыкают и не горят.Это почти невозможно .
antimrakobes 03 апреля 2018 | 08:57
То есть там не светлячками помещение освещалось???
karabay 03 апреля 2018 | 09:00
Какие, в жопу, высоковольтные! Обычная трёхфазная проводка для промышленного оборудования, такая в любом жилом доме проложена... Эти бляди, из СК, пургу гонят, однако!