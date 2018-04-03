Следственный комитет заявил об окончании расследования теракта в метро Петербурга
Следственный комитет заявил об окончании расследования теракта в метро Петербурга, который произошел весной прошлого года. Арестованы одиннадцать обвиняемых, в том числе заказчик, организатор и исполнители, — заявил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, теракт был совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ.
Напомним, в вагоне поезда метро взорвалась самодельная бомба. Погибли 16 человек, больше 50 были ранены. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Акбарджон Джалилов, который погиб при теракте.
Комментарии3
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captain_ 03 апреля 2018 | 08:35
Средний американец вспоминает о Россиюшке и её "растущем мировом господстве" примерно 0 часов 0 минут и 0 секунд в день.
Средний русский думает о пиндосах 12 часов в день и ещё три раза ночью вскакивает...
П - паранойя
drgonish 03 апреля 2018 | 08:41
captain_:
Ну, да. Учитывая, что в заметке нет ни слова о пиндосах, в какой-то мере вы подтверждаете свой диагноз.
max3446 03 апреля 2018 | 08:47
Кровопролитный конфликт между террористами сирийской «Аль-Каиды» и недавно образованной исламистской коалицией «Джебхат Тахрир Сурия» унёс уже сотни жизней боевиков с обеих сторон. Ареной боёв является зона деэскалации «Идлиб», включающая районы провинций Алеппо, Идлиб и Хама, оккупированные исламистами.
Именно в этот регион прибывают тысячи боевиков, согласившиеся покинуть Восточную Гуту. Можно не сомневаться, что новые силы уже принимают участие в жестоких боях между джихадистскими бандами.
За последние дни обе стороны понесли ощутимые потери в бронетехнике и личном составе. За пару месяцев боёв убиты сотни боевиков.
Вчера террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ — «Нусра», «Аль-Каида»*) уничтожили переданный турками бронеавтомобиль Panthera F9 боевиков «Джебхат Тахрир Сурия» (ДТС — «Нур эд-Дин Зинки» и «Ахрара аш-Шам») во время столкновений в районе городка Маарет Нуман в провинции Идлиб.
Сегодня боевики ДТС с помощью ракеты ПТРК уничтожили БМП «нусровцев» и убили всех пассажиров во время отступления сил «Хайят Тахрир аш-Шам» у посёлка Маклабис в западной части провинции Алеппо.
Ранее отряды «Джебхат Тахрир Сурия» уничтожили танк и еще одну боевую машину пехоты, а также бронированный пикап «Джебхат ан-Нусры»* (ХТШ).