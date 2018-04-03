Акции компании Тесла упали на 5% после ДТП со смертельным исходом и неудачной шутки Илона Маска
Акции компании Тесла упали на 5% после сообщения о ДТП со смертельным исходом и неудачной первоапрельской шутки Илона Маска.
Авария, в которой погиб водитель, произошла в Калифорнии 23 марта. Автомобиль находился в режиме автопилота. А 1-го апреля было опубликовано шуточное сообщение о банкротстве компании: «Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Тесла абсолютно и полностью обанкротилась», — написал Маск в своем Твиттере.
К сожалению, инвесторы не оценили его шутку, а многие сочли ее оскорбительной, — сообщает Файнэншнл Таймс.
Комментарии11
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koleg197 03 апреля 2018 | 08:24
это он тактично подготавливает
sergirusso 03 апреля 2018 | 08:26
Лёня, ты не писатель! Так однажды сказала супруга Брежнева Виктория Петровна. Илон Маск РАКЕТОСТРОИТЕЛЬ а не АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬ...
proxit 03 апреля 2018 | 08:33
sergirusso:
Кто, кто, а Челябинские Дулины точно знаю, почему американские астронавты летают на "Драгонах" ракетостроителя Маска и брезгуют Сталинскими Р - 7.
sergirusso 03 апреля 2018 | 09:16
proxit: Тяжелоатлет - легкоатлет. Конечно, и бегуны штангу поднимают. и силачи сиднем не сидят, но все же.. Тенор не бас, бас не баритон. а все вместе - оперные певцы, которые не балеруны...
proxit 03 апреля 2018 | 08:26
Престарелые совковые дебилы дрочат на Маска из-за того, что искренне верят, что именно Маск, когда совков прикопают, отправит их в вакууме под землёй гиперлупом прямо в рай европейской халявы и евро социализма...
kara 03 апреля 2018 | 08:32
выпускайте Карину!
dan24 03 апреля 2018 | 08:40
Падение отыграют уже скоро, ведь компании Маска действительно на пике прогресса.
Гейтс, Джобс, Маск эти имена двигали всех нас за последние 30 лет.
polba 03 апреля 2018 | 08:47
dan24: Особливо заметный пик прогресса у Маска получился с противозомбячими огнемётами... с остальным пока как-то не особо получается.
Хотя мошенник он, безусловно, гениальный.
polba 03 апреля 2018 | 08:45
В каждой шутке есть только доля шутки. По итогам 2017г Тесла в долгах как в шелках - убыток составил 2,23 млрд долларов.... что почти втрое больше, чем в 2016 году.
dreyo 03 апреля 2018 | 08:45
Заработался чувак. Мозги перенапряглись. Вот и несёт пургу. А мож и не пургу.
kokeshi 03 апреля 2018 | 08:59
Какая мерзкая шутка. Пусть у нашего Рогозина поучится. Вот где кладезь остроумия и интеллекта.