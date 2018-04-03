Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК. Как пояснил сам Кондрашов РБК, его полномочия связаны с широким кругом вопросов — координацией политического вещания холдинга, а также спецпроектами.

Ранее Кондрашов вел программу «Вести недели», а с 2016 года возглавлял дирекцию программы. Он также снял документальные фильмы про Крым и про Владимира Путина.