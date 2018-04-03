Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК
Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК. Как пояснил сам Кондрашов РБК, его полномочия связаны с широким кругом вопросов — координацией политического вещания холдинга, а также спецпроектами.
Ранее Кондрашов вел программу «Вести недели», а с 2016 года возглавлял дирекцию программы. Он также снял документальные фильмы про Крым и про Владимира Путина.
Комментарии15
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nikolashin2017 03 апреля 2018 | 08:25
за лесть,прогиб,подхалимаж
возвышен был сей персонаж...
ajsenev 03 апреля 2018 | 08:55
Холуям везде у нас дорога, холуям везде у нас почет.
proxit 03 апреля 2018 | 09:08
ajsenev:
У Вас, предсказуемо,извращённые понятия о почете...
Вас, совковых портянок и вату, лижущую у новых хозяев - никто не любит.
wuwer 03 апреля 2018 | 08:26
Очередной волшебник ? ....
Когда награждение?
y3emen1 03 апреля 2018 | 08:31
так вот кто приёмник путина.
aleksandr39 03 апреля 2018 | 08:37
Умеет лизать .
scorpion1964 03 апреля 2018 | 08:38
Ну давай, теперь снимай сериал про Путина.
aleksandr39 03 апреля 2018 | 08:41
Через 40 лет будет рассказывать что его заставляли снимать фильмы про " великого вождя " .
vilingrad 03 апреля 2018 | 08:42
Самое лучшее плавает поверх...
ha12raz 03 апреля 2018 | 08:45
Что еще за спецпроекты ?
Выборы уже состоялись.
midnightblues 03 апреля 2018 | 08:49
ha12raz: Ну а как удерживать ситуацию??
ясно же и им ,что проблемы будут нарастать
klegg 03 апреля 2018 | 08:46
знатный ж-лиз
sasass 03 апреля 2018 | 08:53
Ждем новое назначение - Собчак председатель правительства и соответственно будущий президент РФ - Анатолий Собчак так нашептывает с того света и вполне серьезно....
ostapbey 03 апреля 2018 | 08:55
и этот "гречку" клевал??
А то Соловьи клевали клевали и пока в лакеи приняты. В ливреях.
Даже..
ruderpost 03 апреля 2018 | 09:20
ну что сказать? иногда вовремя сказанное слово, да ещё в нужном месте оборочиваеться хлебным местом.