Высоковольтные кабели в сгоревшем кемеровском ТЦ были проложены через батутный центр
Высоковольтные кабели в сгоревшем кемеровском торговом центре были проложены через батутный центр. Это нарушение правил пожарной безопасности, — заявили в Следственном комитете. Там сослались на слова очевидцев, которые рассказывали, что пучок проводов свисал практически над бассейном с поролоновыми кубиками.
По мнению следствия, пожар произошел из-за короткого замыкания и неисправной проводки.
Комментарии6
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viteck 03 апреля 2018 | 08:22
Что значит "высоковольтные"?? Поясните пожалуйста. Трындите уже второй день, ничего не понятно. Сколько это в киловольтах? Если 0.4 кВ, то это обычный силовой кабель, возможно проложенный с нарушениями, но никак не высоковольтный. 6 кВ ? 10кВ? - да тогда это высоковольтные провода. Но это нонсенс, я про такое не слышал никогда, чтобы внутри общественный зданий была проложена ВЛ.
Эхо, неужели трудно объяснить нормально, что вы хотели донести до читателей и слушателей? Знаний, образования не хватет?
estamp 03 апреля 2018 | 08:26
viteck: Высоковольтные кабели в сгоревшем кемеровском торговом центре были проложены через батутный центр. Это нарушение правил пожарной безопасности,
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Это конечно нарушение. Но... возгорание произошло из-за этих кабелей?
Кроме того, "высоковольтный" это таки выше 1000 В. Инп могли они проходить транзитом по 4 этажу.
eternity88 03 апреля 2018 | 08:23
Ну да, именно поэтому героические душегубы из мчс и оставили умирать людей в запертых кинозалах
wuwer 03 апреля 2018 | 08:24
Производителям кабелей приготовится...на вас задумчиво поглядывает СК
valian0822 03 апреля 2018 | 08:35
Они в ск не имеют понятия о кабелях, они специалисты по крышам
rufat 03 апреля 2018 | 08:37
Дебилы бл..дь,пучок-какой пучок?Они хоть в глаза видели высоковольтный кабель?И куда проходил этот кабель?На 4 ом этаже трансформаторная подстанция?Или подняли на 4-ый,чтобы потом спустить на первый,или как?