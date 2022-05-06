В России произошли сотни случаев, когда людей с распространёнными фамилиями заставляют выплачивать долги однофамильцев

В России уже произошли сотни случаев, когда людей с распространёнными фамилиями заставляют выплачивать долги их однофамильцев. Судебные приставы лишь разводят руками и советуют тем, кто стал жертвой чужого долга сменить фамилию.

Вот уже больше пяти лет сотрудник службы электроснабжения, москвич Алексей Иванов вынужден расплачиваться за своего полного тёзку из Тверской области. Последний – не только должник, но и злостный алиментщик. Аресты на имущество и счета судебные приставы, правда, накладывают не на него, а на жителя Москвы с тем же именем, отчеством и фамилией, пишет МК.

Началось всё в конце 12-го года, тогда у москвича Иванова сняли со счёта 17 тысяч рублей. Деньги вернуть он так и не смог. А в прошлом году возникли сложности при продаже автомобиля. Оказалось, что на машину и скутер наложен арест. После звонка приставам стало ясно: они опять спутали двух Ивановых. Затем москвичу не выдали документы на ипотеку. В банке, налоговой, службе судебных приставов – везде мужчине советовали одно: сменить фамилию.

МК пишет и о других случаях: так екатеринбуржец Виталий Иванов остался без 155 тысяч рублей. У него не было денег, чтобы похоронить отца. Оказалось, прилично задолжал однофамилец. И таких случаях сотни в России, отмечает газета. По её данным, самые популярные претенденты на смену фамилии в такой ситуации Ивановы, Смирновы, Кузнецовы, а также Поповы и Васильевы.

Решить проблему как пишет издание, помогут дополнительные сведения о должниках. К примеру, ИНН, номер паспорта и данные о прописке. Но судебные приставы эту информацию в запрос не включают, отмечает МК.