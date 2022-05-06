В России произошли сотни случаев, когда людей с распространёнными фамилиями заставляют выплачивать долги однофамильцев
В России уже произошли сотни случаев, когда людей с распространёнными фамилиями заставляют выплачивать долги их однофамильцев. Судебные приставы лишь разводят руками и советуют тем, кто стал жертвой чужого долга сменить фамилию.
Вот уже больше пяти лет сотрудник службы электроснабжения, москвич Алексей Иванов вынужден расплачиваться за своего полного тёзку из Тверской области. Последний – не только должник, но и злостный алиментщик. Аресты на имущество и счета судебные приставы, правда, накладывают не на него, а на жителя Москвы с тем же именем, отчеством и фамилией, пишет МК.
Началось всё в конце 12-го года, тогда у москвича Иванова сняли со счёта 17 тысяч рублей. Деньги вернуть он так и не смог. А в прошлом году возникли сложности при продаже автомобиля. Оказалось, что на машину и скутер наложен арест. После звонка приставам стало ясно: они опять спутали двух Ивановых. Затем москвичу не выдали документы на ипотеку. В банке, налоговой, службе судебных приставов – везде мужчине советовали одно: сменить фамилию.
МК пишет и о других случаях: так екатеринбуржец Виталий Иванов остался без 155 тысяч рублей. У него не было денег, чтобы похоронить отца. Оказалось, прилично задолжал однофамилец. И таких случаях сотни в России, отмечает газета. По её данным, самые популярные претенденты на смену фамилии в такой ситуации Ивановы, Смирновы, Кузнецовы, а также Поповы и Васильевы.
Решить проблему как пишет издание, помогут дополнительные сведения о должниках. К примеру, ИНН, номер паспорта и данные о прописке. Но судебные приставы эту информацию в запрос не включают, отмечает МК.
Комментарии11
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proxit 03 апреля 2018 | 08:09
Если совок и терпила москвич Иванов не может наказать приставов, то этому быдлу несомненно надо голосовать за навального...
vasilevich58 03 апреля 2018 | 08:40
При чём долги продолжают требовать, когда ошибка уже становится очевидной!
proxit 03 апреля 2018 | 08:47
vasilevich58:
Вам, престарелым совковым дебилам - к навальному.
Кто, как не Лёша, вас приголубит и обогреет, защитит от Кровавого Путина и назначит вам евро пенсии, как гидным и свидомым украинцам???
bozk 03 апреля 2018 | 08:09
Русский мир
ostapbey 03 апреля 2018 | 08:46
bozk: и заметь....одни ИВАНОВЫ!!!
И ни одного Иванчука...или Иваницера..
Вот жеж селекция какая ..
Даже..
proxit 03 апреля 2018 | 08:58
ostapbey:
Туповатых совков и портянок иванчуков и иваницеров, по-холуйски пошедших на Донбасс убивать несогласных украинцев за интересы винницких евреев, и от этого небрежно прикопанных вдоль Донецких и Луганских дорог и лесополос давно уже доели бродячие собаки...
stas_russkiy 03 апреля 2018 | 08:15
Плешивый гопник налепил филькиных законов, чтобы озёрная бандитская кодла могла с любого выбить бабло...
brocer 03 апреля 2018 | 08:25
Мы русские не обманываем друг друга. Ага. Первые по этому делу.
estamp 03 апреля 2018 | 08:31
Вот уже больше пяти лет сотрудник службы электроснабжения, москвич Алексей Иванов вынужден расплачиваться за своего полного тёзку ... Деньги вернуть он так и не смог.
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Бред! Значит и не пытался.
Может лн и есть тот самый тезка. Дернул от алиментов в Москву, его и там нашли. И теперь бабе своей рассказывает, "это не я, это тезка". А уже баба евоная жалуется во вконтактике.
yazva_sibirskaya 03 апреля 2018 | 08:37
Родителям надо думать, как назвать ребенка. Уж если он Иванов, дайте редкое имя. Тогда любые собаки останутся с носом!
karabay 03 апреля 2018 | 08:40
Если бы в стране была судебная власть, то судебные приставы, опасаясь ошибиться, и нарваться на иск, проверяли бы сетчатку глаз, однако...