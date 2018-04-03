Организатора митингов против свалки в «Ядрово» в Волоколамске Артёма Любимова арестовали на 15 суток

«Дело против него сфабриковано с самого начала», — сказал «Эху Москвы» защитник активиста Денис Кунаев.

Он добавил, что в деле также были нестыковки по времени составления документов полицейских. В рапортах сотрудники розыска ссылаются на медицинское освидетельствование Любимова, которое произошло только на следующий день.