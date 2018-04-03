Организатора митингов против свалки в «Ядрово» в Волоколамске Артёма Любимова арестовали на 15 суток
«Дело против него сфабриковано с самого начала», — сказал «Эху Москвы» защитник активиста Денис Кунаев.
Он добавил, что в деле также были нестыковки по времени составления документов полицейских. В рапортах сотрудники розыска ссылаются на медицинское освидетельствование Любимова, которое произошло только на следующий день.
Комментарии8
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dilevski1973 03 апреля 2018 | 08:33
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
vasilevich58 03 апреля 2018 | 08:37
Громче кричите: "Мы вне политики! Путин, мы за тебя! Помоги!", граждане протестующие!
zularin12 03 апреля 2018 | 08:43
Нашлись люди, готовые переплавить страдания людей в свой политический капитал. Блогер Любимов не упустил свой шанс, вовремя подсуетился. И правду говорят: кому война, а кому мать родна.
iris955 03 апреля 2018 | 08:58
zularin12: Вот так разные проходимцы, типа этого блогера и делают себе политический капитал. В моменты волнений на поверхность поднимается пена общества, негодяи и проходимцы.
max3446 03 апреля 2018 | 08:41
Командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в северо-восточной части Черного моря и Азовском море после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».
sasass 03 апреля 2018 | 08:42
Нарочно не придумаешь - человек сопротивлялся дышать мусорным газом а его за это посадили -гестаповцы умнее были со своими газокамерами...
proxit 03 апреля 2018 | 09:04
sasass: """"""гестаповцы умнее были со своими газокамерами..."""
А Вы антисемит, Стасик...
Интересно, когда ватный Путин перестанет либеральничать и начнёт лечить таких как Вы, конченных холуйских совков, общественно полезным трудом, согласно УК РФ?
dan24 03 апреля 2018 | 08:45
Суд конечно стал на сторону полиции.
Сейчас , как в "Золотом теленке" раздастся клич "Кто свидетели?!" и народ разойдется.
А в Корее вышел бы сразу весь город и поддержали бы соседи, т.к. это преследование властей за отстаивание своих прав.