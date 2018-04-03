Депутаты Свердловского заксобрания сегодня попытаются отменить всенародные выборы мэра в Екатеринбурге

Законопроект об этом внес губернатор Евгений Куйвашев. Одновременно они рассмотрят альтернативный законопроект. Накануне в Екатеринбурге прошел митинг, в котором приняли участие по разным оценкам от трёх до пяти тысяч.

Законопроект губернатора Свердловской области предполагает отмену прямых выборов главы города и назначение его депутатами гордумы по результатам конкурса. При этом мэр будет возглавлять не гордуму, как сейчас, а администрацию Екатеринбурга. Такая схема значительно упрощает для областной власти назначение лояльного градоначальника.

Одновременно депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер внес альтернативный законопроект о возвращении всенародно избираемому мэру всей полноты власти. Сейчас мэр города Евгений Ройзман не имеет хозяйственных полномочий и возглавляет гордуму. Он в 2013 году выиграл выборы в борьбе с кандидатом от партии власти. Осенью заканчивается срок его полномочий, а новых выборов, похоже, не будет – законопроект губернатора примут. Отмечу, в пояснительной записке к законопроекту главы области нет ни одного аргумента, который объяснил бы, для чего необходимо реформировать систему градоуправления. Это не помешало профильному комитету Заксобрания на предварительном рассмотрении законопроекта рекомендовать законопроект к принятию.

Выборы мэра Екатеринбурга областные власти собирались отменить в 2010 году. Благодаря активному сопротивлению горожан с протестами и самыми массовыми в истории города публичными слушаниями, выборы удалось отстоять. Систему изменили, но всенародное голосование состоялось.