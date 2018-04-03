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08:01, 03 апреля 2018

Депутаты Свердловского заксобрания сегодня попытаются отменить всенародные выборы мэра в Екатеринбурге

Законопроект об этом внес губернатор Евгений Куйвашев. Одновременно они рассмотрят альтернативный законопроект. Накануне в Екатеринбурге прошел митинг, в котором приняли участие по разным оценкам от трёх до пяти тысяч.

Законопроект губернатора Свердловской области предполагает отмену прямых выборов главы города и назначение его депутатами гордумы по результатам конкурса. При этом мэр будет возглавлять не гордуму, как сейчас, а администрацию Екатеринбурга. Такая схема значительно упрощает для областной власти назначение лояльного градоначальника.

Одновременно депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер внес альтернативный законопроект о возвращении всенародно избираемому мэру всей полноты власти. Сейчас мэр города Евгений Ройзман не имеет хозяйственных полномочий и возглавляет гордуму. Он в 2013 году выиграл выборы в борьбе с кандидатом от партии власти. Осенью заканчивается срок его полномочий, а новых выборов, похоже, не будет – законопроект губернатора примут. Отмечу, в пояснительной записке к законопроекту главы области нет ни одного аргумента, который объяснил бы, для чего необходимо реформировать систему градоуправления. Это не помешало профильному комитету Заксобрания на предварительном рассмотрении законопроекта рекомендовать законопроект к принятию.

Выборы мэра Екатеринбурга областные власти собирались отменить в  2010 году. Благодаря активному сопротивлению горожан с протестами и самыми массовыми в истории города публичными слушаниями, выборы удалось отстоять. Систему изменили, но всенародное голосование состоялось.

Комментарии

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proxit 03 апреля 2018 | 08:06



Свердловчане не желают под Уралмашевских и Совкового уголовника Ройзмана...

vertigo_pmr 03 апреля 2018 | 08:10

proxit: совсем тупой бот. Тупая свинья как раз они желают его. Именно поэтому хуйло и его ставленники пытаются отменить выборы.

proxit 03 апреля 2018 | 08:21

vertigo_pmr:

Вы чего бранитесь, уродец?
Вы же нынче пануете в Европах, зачем Вам нищая и рабская Россия? Если Вас обижали за криво уложенную плитку, так это правильно - европейцы должны класть ровно.
Не сердитесь - будьте истинным европейцем или даже круче - румыном.

pmasel 03 апреля 2018 | 09:16

Губернаторы под себя регионы гребут. Если так дело пойдет, скоро они на солнцеликого прибор положат.

len56 03 апреля 2018 | 08:06

Власть народу!

opiatnovyi63 03 апреля 2018 | 08:08

Зачем выборы безмолвному и безвольному гражданину? Основная часть населения РФ желает иметь царя, увы!

sasass 03 апреля 2018 | 08:37

Антинародная власть становиться все больше и больше инородной...

rom8883 03 апреля 2018 | 08:55

С помощью росгвардии можно принять любой закон.

isnowanaarene 03 апреля 2018 | 09:10

rom8883: Или отменить.

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