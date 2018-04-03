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08:00, 03 апреля 2018

В СК заявили, что люди в кинотеатре торгового центра в Кемерове не пытались выбраться во время пожара

Они ждали помощи, утверждается в опубликованном видеоролике.

Между тем, ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что двери кинозала были заперты.

В батутном зале, откуда, по версии СК, стал распространяться огонь, были проложены с нарушениями высоковольтные провода.

Жертвами трагедии стали 64 человека, из них более 40 детей.

Комментарии

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prutkov100 03 апреля 2018 | 08:09

Кто нибудь верит в этот бред ? Или только СК ?

eternity88 03 апреля 2018 | 08:33

prutkov100: а чего такого? "сами виноваты", у нас завсегда так. под волоколамском ведь тоже "сами" нагадили так, что не продохнуть. и на утонувшую "булгарию" сами сели, чего они там, слепые что ли все были?... такшта, все как обычно - "человеческий фактор".

korikov 03 апреля 2018 | 08:48

eternity88:
Эхо как всегда напишет новость по-идетотски, но скорее с умыслом. А её тупая публика просто верит в вот этому. Перепроверить не судьба?

Об том и Игорь Востриков говорил, у которого в этом зале вся семья погибла, и видео есть. Люди закрыли дверь по инициативе одного придурка который, кстати выжил, чтобы к ним не проходил дым.
Но вы читайте то, что вам на Эхо написали, тут специально, наверно так пишут, чтобы ваш мозг исходя из собственного мировоззрения, додумал и сделал какие ''надо'' выводы. Правда-то она таким как вы не нужна. У вас тупо ''верю не верю''. Ну конечно, воспитание на пропаганде Эхо Москвы даёт результаты.

tov 03 апреля 2018 | 08:21

Вместо того, чтобы обсуждать, почему не было оповещения о начале пожара, не сработала система пожаротушения, не было спасателей, не обсуждается, что входная дверь нормально не работала, а аварийный выход был закрыт, переводят стрелки на погибших - мол сами виноваты, что закрылись.

lena_spb 03 апреля 2018 | 08:43

tov: я не увидела здесь никакого перевода стрелок. Оповещение, система пожаротушения, аварийные выходы - отдельно. Запертые двери кинозала - отдельно. Вам было бы легче, если бы билетершу посадили за то, что она двери заперла (при том, что заперли их сами зрители, чтобы избежать задымления зала)?

korikov 03 апреля 2018 | 08:56

tov:
Одна правда не исключает другую.
Вопрос только в том, что неверные решения пострадавших и погибших в пожаре не умалают преступную халатность и владельнев здания, охраны, ряда ответственных за пожарную безопасность работников и чиновников надзорных органов, которые давали разрешения.

y3emen1 03 апреля 2018 | 08:38

человеческий фактор. летчики не умели летать...

aleksandr39 03 апреля 2018 | 08:39

Так что ,теперь не будет ни какой помощи при организации похорон ?

y3emen1 03 апреля 2018 | 08:43

aleksandr39: ...и тулеев, с чистой совестью на прежнее место.

scorpion1964 03 апреля 2018 | 08:41

Само собой - сами виноваты!
Не пытались выбраться - сами хотели сгореть.
СК - поганые суки, твари поганые!

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