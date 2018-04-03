В СК заявили, что люди в кинотеатре торгового центра в Кемерове не пытались выбраться во время пожара

Они ждали помощи, утверждается в опубликованном видеоролике.



Между тем, ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что двери кинозала были заперты.

В батутном зале, откуда, по версии СК, стал распространяться огонь, были проложены с нарушениями высоковольтные провода.

Жертвами трагедии стали 64 человека, из них более 40 детей.