Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии
Как сообщается на сайте Россельхознадзора, это связано с тем, что часть продукции оказалась из Египта и, по мнению ведомства, небезопасна. Ранее Россельхознадзор собирался ввести временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии, затем передумал.
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opiatnovyi63 03 апреля 2018 | 08:01
Опять Батьку заставляют нервничать..
ed10075 03 апреля 2018 | 08:09
Месть дерзкому вассалу?
sasass 03 апреля 2018 | 08:45
Народ хотят перевести с картофельного питания на силосное питание - силос за зиму сгнил и скот уже его не ест...