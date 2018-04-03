Трое 15-летних россиян пострадали при взрыве в Ереване
В ресторане «Бургер Кинг» накануне вечером взорвался баллон с углекислым газом, с помощью которого разливали пиво. По данным МЧС Армении, были ранены 8 человек в возрасте от 6 до 24 лет. Наиболее тяжелые травмы получила 8-летняя девочка. Как передает ТАСС, врачи сообщили, что она успешно перенесла операцию и останется в больнице на 2 недели, остальных утром выпишут домой.
Комментарии5
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a_111111 03 апреля 2018 | 08:02
Пострадавшим выздоровления. Пойти в Ереване в фастфуд американский?! Зачем???
avp235 03 апреля 2018 | 08:47
a_111111:
Все-таки фастфуд был армянский. В американском такого бы никогда не случилось. Не помню точно Бургер Кинг, но в американских обычно пиво продают только в бутылках 0.25 л.
a_111111 03 апреля 2018 | 09:18
avp235: только наверняка как в России сам Burger King является совладельцем...
avp235 03 апреля 2018 | 09:20
a_111111:
Франчайзинг не предполагает участие в бизнесе владельца марки.
a_111111 03 апреля 2018 | 09:21
avp235: ну и в Армении еда это святое:) И есть в burger King это оскорбление чуств верующих в настоящую еду:)