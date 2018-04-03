Z Архив новостей новости
5 10 6 1123
07:45, 03 апреля 2018

Горевший в Сочи пятиэтажный дом местный губернатор назвал самостроем

ЧП — это следствие хаотичной и преступной застройки, сказал глава региона Вениамин Кондратьев. Его заместитель Андрей Алексеенко пояснил, что на этом и соседнем участках было разрешено строительство индивидуальных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирных дома, которые были узаконены через суд, передает ТАСС. Замгубернатора добавил, что два верхних этажа были деревянными. Из-за пожара были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших не было.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

compare 03 апреля 2018 | 07:49

новая фишка: все,что сгорело,чиновники запишут в "самострой"...выгодно,еще можно и "сносе" сделать докладец....

luger_max_otto 03 апреля 2018 | 08:06

Вот как раз можно и нужно показательно разобрать: кто подписывал явно незаконные бумаги- ну и при возможности- почем подписывал.

vaka257 03 апреля 2018 | 07:51

Кто давал разрешение на постройку,на заселение ,исправно собирали плату за ЖКХ... и т.д ,а итоге самострой!!!Страна погрязла в коррупции на уровне африканских стран...

gillan38 03 апреля 2018 | 07:54

Почему все самострои становятся преступными только после пожаров!

proxit 03 апреля 2018 | 08:04

gillan38:

Совковые укро холуи, воевавшие за винницких евреев и прикопанные вдоль дорог и лесополос Донбасса тоже становятся дезертирами или хирургическими отходами - это нормальная судьба для туповатых селюков, захотевших совковой евро халявы.
К вам - совковому быдлу, - все относятся одинаково.

fakep 03 апреля 2018 | 08:00

Не хуже «бузотеров» заявление.

atl 03 апреля 2018 | 08:04

Нелегко быть губернатором. Никто не слушает, Все плюют. Строят что хотят и где хотят. Вроде вечером маааааленький сортир строили. Утром смотрят - баааалшой пятиэтажка уже стоит. Ай озорники. Ай безобразники. Может ему тоже в отставку уйти ? Этак весь Сочи застроят чем пожелают, бедного губера не спрашивая.

akula777 03 апреля 2018 | 08:09


ЧП — это следствие хаотичной и преступной застройки, сказал глава региона Вениамин Кондратьев.
__________________________
А он сам для чего тогда сидит на высокой должности? Чтоб в случае ЧП заявить что, оказывается, это было построено незаконно? У него в регионе идёт "незаконное строительство", как он сам заявил. Так за это он первый кто должен слететь с должности и отвечать перед законом.

alexey_x 03 апреля 2018 | 08:37

akula777: Интересно, а когда цыган выселяли из самостроев в Айше Вы за кого топили?За несчастных цыган с самостроями вообще без соблюдения каких-либо правил, которые могли сгореть целой деревней или за ОМОН, исполняющий предписание?

dreyo 03 апреля 2018 | 08:41

Самострой узаконенный через суд... Так это самострой или законное жильё? Губер что то не договаривает или чего то не знает. Или знает и потому не договаривает.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 398 6 5472 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 7258 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 7283 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 8431 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Станислав Белковский

Путин и смерть, или Россия времён четвёртого срока Еще до Кемеровской трагедии я написал текст…

5 152 6 79403 27.03
Kпутин, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 254 6 16054 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 201 6 13777 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Нельзя делить скорбь, нельзя делить погибших, нельзя делить сочувствие Будут люди, которые пойдут во все три места. Важно, что они есть…

5 173 6 89116 27.03
Kтраур, москва, власть, общество, мнения
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6562 30.03
Блоги

+ «Вы что, хотите попиариться на горе?» «Вы что, хотите попиариться на горе?» Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — Игорю Вострикову, потерявшему сестру, жену и троих детей…

5 148 6 73467 27.03
8читать ;смотреть
Kобщество, кемерово, мнения
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 284 6 24942 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Ваши дети в опасности В третьем пункте этой инструкции написано: «... запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны». Эту инструкцию предписано соблюдать всем школам и детским садам…

5 276 6 139853 27.03
Kбезопасность, общество, дети, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 221 6 21224 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8765 29.03
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Страна «Хромой лошади» Не Путин строил торговый центр. Не Путин отключал сигнализацию. Не Путин запирал детей. Не Путин покорно дает записки о неразглашении. Эта страна преотлично убивает своих детей собственными силами, без всякого Путина…

5 130 6 54763 27.03
Kтрагедии, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20313 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения

Популярное за неделю

Новости

Лидеры Германии, Франции и Украины в мае обсудят возможное размещение в Донбассе миротворцев ООН Вопрос будет поднят в ходе саммита в городе Ахене на западе Германии…

5 56 6 18025
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 132 6 219466 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 15 6 18067 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 126 6 648389 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 383 6 202240 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6850168
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3385666

Сегодня в эфире