Горевший в Сочи пятиэтажный дом местный губернатор назвал самостроем
ЧП — это следствие хаотичной и преступной застройки, сказал глава региона Вениамин Кондратьев. Его заместитель Андрей Алексеенко пояснил, что на этом и соседнем участках было разрешено строительство индивидуальных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирных дома, которые были узаконены через суд, передает ТАСС. Замгубернатора добавил, что два верхних этажа были деревянными. Из-за пожара были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших не было.
Комментарии10
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compare 03 апреля 2018 | 07:49
новая фишка: все,что сгорело,чиновники запишут в "самострой"...выгодно,еще можно и "сносе" сделать докладец....
luger_max_otto 03 апреля 2018 | 08:06
Вот как раз можно и нужно показательно разобрать: кто подписывал явно незаконные бумаги- ну и при возможности- почем подписывал.
vaka257 03 апреля 2018 | 07:51
Кто давал разрешение на постройку,на заселение ,исправно собирали плату за ЖКХ... и т.д ,а итоге самострой!!!Страна погрязла в коррупции на уровне африканских стран...
gillan38 03 апреля 2018 | 07:54
Почему все самострои становятся преступными только после пожаров!
proxit 03 апреля 2018 | 08:04
gillan38:
Совковые укро холуи, воевавшие за винницких евреев и прикопанные вдоль дорог и лесополос Донбасса тоже становятся дезертирами или хирургическими отходами - это нормальная судьба для туповатых селюков, захотевших совковой евро халявы.
К вам - совковому быдлу, - все относятся одинаково.
fakep 03 апреля 2018 | 08:00
Не хуже «бузотеров» заявление.
atl 03 апреля 2018 | 08:04
Нелегко быть губернатором. Никто не слушает, Все плюют. Строят что хотят и где хотят. Вроде вечером маааааленький сортир строили. Утром смотрят - баааалшой пятиэтажка уже стоит. Ай озорники. Ай безобразники. Может ему тоже в отставку уйти ? Этак весь Сочи застроят чем пожелают, бедного губера не спрашивая.
akula777 03 апреля 2018 | 08:09
ЧП — это следствие хаотичной и преступной застройки, сказал глава региона Вениамин Кондратьев.
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А он сам для чего тогда сидит на высокой должности? Чтоб в случае ЧП заявить что, оказывается, это было построено незаконно? У него в регионе идёт "незаконное строительство", как он сам заявил. Так за это он первый кто должен слететь с должности и отвечать перед законом.
alexey_x 03 апреля 2018 | 08:37
akula777: Интересно, а когда цыган выселяли из самостроев в Айше Вы за кого топили?За несчастных цыган с самостроями вообще без соблюдения каких-либо правил, которые могли сгореть целой деревней или за ОМОН, исполняющий предписание?
dreyo 03 апреля 2018 | 08:41
Самострой узаконенный через суд... Так это самострой или законное жильё? Губер что то не договаривает или чего то не знает. Или знает и потому не договаривает.