Грузовой корабль Dragon стартовал накануне вечером к МКС
Для запуска компания SpaceX использовала первую ступень ракеты, которая уже применялась при другом старте. К орбитальной станции корабль пристыкуется завтра. На его борту более двух с половиной тонн груза, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Затем Dragon вернется на Землю.
Комментарии4
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compare 03 апреля 2018 | 07:43
странно...."молчание ягнят"? где,визгливые портянки,разбитные голосянки?
proxit 03 апреля 2018 | 07:53
compare:
Туповатые совковые портянки из-за тугодумия не могут сообразить, почему американские астронавты летают не на "Драгоне", а на Сталинской Р-7.
apels 03 апреля 2018 | 08:08
proxit: Туповатые портянки с изумлением читают кто доставлял грузы на МКС год назад .
proxit 03 апреля 2018 | 08:13
apels:
Смешно, когда ты, вонючая Путинская портянка хочешь похвастать тем, что год назад 22.02.2017 к МКС стартовала Сталинская Р-7, под названием "Прогресс МС-05".