Греческая полиция задержала подозреваемого в нападении на двух сотрудников посольства Ирана в Афинах

Об этом пишут местные СМИ. По их данным, инцидент произошел в воскресенье. 47-летний гражданин Ирана подошел к зданию дипмиссии, где ранил ножом двух ее сотрудников. В полиции отметили, что у задержанного есть симптомы психического расстройства. Сам он заявил, что следующей целью было израильское посольство, поскольку так приказали «голоса в его голове».