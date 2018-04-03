Два небольших самолета столкнулись в аэропорту американского штата Индиана
Один из них буквально развалился на части. При этом погибли два человека, передает канал NBC. На борту второго самолета, бизнес-джета, были 5 человек. Они не пострадали. Причины столкновения выясняются.
Комментарии1
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pusto1 03 апреля 2018 | 07:56
А вот у нас трехэтажный дом столкнулся с беспилотником Почты России :)