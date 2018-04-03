Акции производителя электромобилей Tesla упали на 5% после смертельного ДТП

На днях компания подтвердила, что ее автомобиль Model X во время аварии в Калифорнии был в режиме автопилота. Водитель погиб. Как отмечает газета Financial Times, на настроения инвесторов отрицательно повлияла и шутка основателя компании Tesla Илона Маска о ее банкротстве.