Акции производителя электромобилей Tesla упали на 5% после смертельного ДТП
На днях компания подтвердила, что ее автомобиль Model X во время аварии в Калифорнии был в режиме автопилота. Водитель погиб. Как отмечает газета Financial Times, на настроения инвесторов отрицательно повлияла и шутка основателя компании Tesla Илона Маска о ее банкротстве.
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