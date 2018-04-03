В центре Москвы пройдет акция против доступа ФСБ к личной переписке

Ее участники встанут напротив приемной ведомства на Кузнецком мосту и будут зачитывать свои сообщения в мессенджере Telegram. Акция не согласована и начнется в 19 часов, сообщил «Эху Москвы» один из организаторов. Из-за отказа администрации Telegram’а передать ключи шифрования его могут заблокировать в России уже завтра. Компания сообщила Роскомнадзору письмо, что требование ФСБ технически невыполнимо.