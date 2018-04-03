В историческом музее сегодня откроется выставка двухсотлетия императора Александра Второго
Для посетителей выставка будет работать с четвертого апреля по пятнадцатое сентября.
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Для посетителей выставка будет работать с четвертого апреля по пятнадцатое сентября.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии1
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ansh 03 апреля 2018 | 07:11
Да товарищ Сталин весь бы музей расстрелял за такую выставку. Совсем коммунисты скурвились...