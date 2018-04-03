Во Франции сегодня встанут практически все скоростные поезда

Работники железных дорог проводят массовую двухдневную забастовку. Причиной крупнейших за последние годы протестов стали планы правительства реформировать отрасль и лишить железнодорожников ряда профессиональных льгот. В ответ профсоюзы заявили о намерении провести двухмесячную массовую забастовку. Она будет проходить с перерывами. Первая началась накануне вечером.

В акции участвуют машинисты французской национальной железнодорожной компании SNCF, контролеры,

обслуживающий персонал и работники офисов. На сегодня отменено около 90% высокоскоростных поездов TGV, примерно столько же междугородных рейсов Intercite и до 70% региональных электропоездов TER.

Стачка затронет и работу международных скоростных рейсов, проходящих по территории Франции, в том числе поездов Eurostar, которые соединяют Париж и Брюссель с Лондоном.

Серьезные проблемы ожидаются и в самом парижском регионе Иль-де-Франс. Там отменено большинство пригородных электричек. Кроме того, с перебоями будут работать линии, которые соединяют центр Парижа с пригородами, включая главный международный аэропорт страны Руасси-Шарль де Голль. Как ожидается, стачка продлится до 4 апреля. Прогноз по отмене поездов на среду пока не озвучен, но ожидается, что обстановка будет совпадать со вторником.