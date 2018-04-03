Представители авиационных властей Таджикистана летят сегодня в Москву

На этой неделе сократилось число рейсов между республикой и Россией. Визитеры надеются урегулировать разгорающийся между Москвой и Душанбе конфликт в области воздушных перевозок. Иначе напряженность в этом вопросе грозит ликвидацией почти трети рейсов из России в Таджикистан и обратно, предупреждают участники рынка. На днях у четырех российских авиакомпаний — «Уральские авиалинии», UTair, «Сибирь» и «Северный ветер» — таджикские власти отозвали разрешения на полеты из ряда регионов в Душанбе и Худжанд. Это стало ответом на решение российской стороны отменить рейсы двух таджикских компаний — «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр». А до этого, как напоминает «Интерфакс», таджикская сторона не согласовала полеты «Уральских авиалиний» из Москвы и еще нескольких городов в Душанбе, Худжанд и Куляб. Год назад авиасообщение между двумя государствами тоже ограничивалось. Тогда это было сделано в ответ на отказ Душанбе согласовать в полном объеме полеты компании «Ямал» из подмосковного Жуковского.