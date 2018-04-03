Глава РУСАДА: В требованиях Всемирного антидопингового агентства не стоит искать политического подтекста
В первую очередь они относятся к спорту, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава РУСАДА Юрий Ганус. Он отметил, что России потребуются многие годы работы, чтобы восстановить доверие к себе со стороны WADA.
Комментарии2
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bozk 03 апреля 2018 | 07:09
Кисель ТВ найдёт!
babich174 03 апреля 2018 | 07:30
//В требованиях Всемирного антидопингового агентства не стоит искать политического подтекста//
Вы это скажите не нам на "Эхе" , а таким жлобам, как Скабеева, ПОпов, Киселев, Соловьев, Шейнин, Норкин, Стриженова (какую фамилию! изгадила) и пр. роднины и журовы, а так же вся спортивная и околоспортивная подстилка.