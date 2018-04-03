Ряду британских фирм финансисты рекомендуют пропустить Петербургский международный экономический форум

Причина — ухудшение отношений России и Великобритании из-за дела Сергея Скрипаля. Политическая напряженность в отношениях двух стран усилилась после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, пишет издание The Times. И приводит позицию консультанта по инвестициям в Россию Уильяма Браудера, который считает, что «очень непатриотично» для любой британской компании участвовать в российском форуме. «Любой уважающий себя руководитель компании поступит очень глупо, если направит туда своих представителей», поскольку «вести бизнес в России — все равно, что вести бизнес с мафией», полагает Браудер. Как напоминает The Times, в прошлом году в Петербургском экономическом форуме приняли участие генеральный директор BP Боб Дадли, генеральный директор Royal Durch Shell Бен ван Берден и другие топ-управленцы Великобритании. Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая, хотя традиционного его проводят в июне. Дату перенесли из-за чемпионата мира по футболу, который начнется в России 14 июня. Основная тема Международного экономического форума в этом году — «поиски нового баланса в глобальной экономике».