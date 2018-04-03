И. о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв начнет встречи с родственниками пострадавших в пожаре в ТЦ

Об этом врио губернатора заявил накануне: «Основная задача — это наш долг, наша ответственность — это помочь семьям, родственникам пострадавших. Вторая наша задача — сделать, предпринять сейчас все возможные усилия для того, чтобы эта трагедия не повторилась. Не со всеми успел Аман Гумирович родственниками встретиться. Поэтому я уже с завтрашнего дня прием оставшихся, кто не успел просто по временным рамкам попасть на прием к Аману Гумировичу. Эту работу надо закончить. И работа эта должна быть не только оказание сегодняшней помощи. С каждым родственником мы беседуем индивидуально, и программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы». Напомним, ранее губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил о том, что уходит в отставку, президент Владимир Путин отставку сразу же принял и назначил Сергея Цивилева врио губернатора.