Открыта новая звезда, которая оказалась самой далекой из известных
От Земли до нее 9 миллиардов световых лет. Это голубой сверхгигант, который в сотни тысяч раз ярче Солнца. Как сообщили в Женевском университете, открытие было сделано при помощи орбитального телескопа «Хаббл» благодаря эффекту гравитационной линзы. Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло одно из скоплений галактик.
Комментарии2
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brandfa 03 апреля 2018 | 06:59
Открыта новая звезда ... это голубой сверхгигант
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Эка невидаль, наше ТВ пачками таких звёзд "открывает" ...
world_nail 03 апреля 2018 | 07:10
Скоро будет новый мульт про россиянский крутейший супер-жупер орбитальный телескоп «Хабалка»