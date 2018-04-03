Открыта новая звезда, которая оказалась самой далекой из известных

От Земли до нее 9 миллиардов световых лет. Это голубой сверхгигант, который в сотни тысяч раз ярче Солнца. Как сообщили в Женевском университете, открытие было сделано при помощи орбитального телескопа «Хаббл» благодаря эффекту гравитационной линзы. Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло одно из скоплений галактик.