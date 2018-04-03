В Нью-Йорке появился мемориал в память о погибших при пожаре в Кемерове

В парке в районе Бруклин установили плакат с надписью «Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой». Рядом свечи, букеты цветов и мягкие игрушки, передает ТАСС. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали около 80 человек.