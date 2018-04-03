В Нью-Йорке появился мемориал в память о погибших при пожаре в Кемерове
В парке в районе Бруклин установили плакат с надписью «Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой». Рядом свечи, букеты цветов и мягкие игрушки, передает ТАСС. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали около 80 человек.
Комментарии2
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ostapbey 03 апреля 2018 | 07:04
А вот правильную версию об этом событии русский люд узнает вечером от дамы в колготах рязанской руберойдной фабрики.
Целых 60 минут она будет гусыней расхаживать на фоне американского истребителя Покрышкина со звездочками. И рассказывать что эти звездочки означают..
Даже..
vaka257 03 апреля 2018 | 07:05
Если ты включил телевизор и узнал, что сегодня в стране ничего не взорвалось, не утонуло, не обрушилось и не сгорело, значит, ты живешь не в России...