Трое 15-летних россиян пострадали при взрыве в Ереване
В ресторане «Бургер Кинг» накануне вечером взорвался баллон с углекислым газом, с помощью которого разливали пиво. По данным МЧС Армении, были ранены 8 человек в возрасте от 6 до 24 лет. Наиболее тяжелые травмы получила 8-летняя девочка. Как передает ТАСС, врачи сообщили, что она успешно перенесла операцию и останется в больнице на 2 недели, остальных утром выпишут домой.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anatolr 03 апреля 2018 | 06:52
Трое рашко-говняшкинских (#цитата) малолеток пили пиво...ну-ну!!!
Anatoлий - сосед Госдепа1-