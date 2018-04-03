В Екатеринбурге сегодня могут отменить выборы мэра
По этому вопросу проголосуют депутаты заксобрания Свердловской области. Поправки предложил глава региона Евгений Куйвашев. Накануне в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра, организованный мэром Евгением Ройзманом. На акцию пришли, по разным данным, от трех до пяти тысяч человек. С 2010 года администрацией Екатеринбурга руководит не мэр, а нанятый по контракту сити-менеджер.
Комментарии5
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ts 03 апреля 2018 | 06:55
Депутаты -- это подстилка власти. Они проголосуют за что угодно, лишь бы угодить начальству. За это им большие оклады и премии. Кому же не хочется подольше просидеть у дармового пирога? Вот и приходится лизать...
rash 03 апреля 2018 | 06:58
3 тысячи? Ждёте свою "зимнюю вишню? Ну ну.
serg2010 03 апреля 2018 | 07:18
rash: В Екатеринбурге тоже кто-то сгорел или сгорит?
vaka257 03 апреля 2018 | 07:07
Прежде, чем говорить о богатстве России, посмотрите на себя в зеркало. Тут одно из двух: либо Россия не такая богатая, либо вы не россияне...
blahovdav 03 апреля 2018 | 07:17
Как скажет плешивый крыс, так и будет.. Терпилы стерпят. Лишьбынебыломайдан...