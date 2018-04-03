Космический грузовик Dragon отправился к МКС

Старт был накануне вечером с мыса Канаверал в США. Для вывода корабля на орбиту компания SpaceX использовала первую ступень ракеты Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске. В этот раз возвращать ее на землю не стали. К орбитальной станции корабль пристыкуется завтра. На его борту более двух с половиной тонн груза, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.