Космический грузовик Dragon отправился к МКС
Старт был накануне вечером с мыса Канаверал в США. Для вывода корабля на орбиту компания SpaceX использовала первую ступень ракеты Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске. В этот раз возвращать ее на землю не стали. К орбитальной станции корабль пристыкуется завтра. На его борту более двух с половиной тонн груза, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.
Комментарии2
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world_nail 03 апреля 2018 | 06:41
Dragon - название стрёмное, вот "Суперархангел Володимир" - само то.
ura_123 03 апреля 2018 | 06:53
А что по этому поводу в твиттере разродиться Рогозин?