Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии
Как сообщается на сайте Россельхознадзора, это связано с тем, что часть продукции оказалась из Египта и, по мнению ведомства, небезопасна. Ранее Россельхознадзор собирался ввести временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии, затем передумал.
Комментарии7
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ivar1964 03 апреля 2018 | 06:38
Ненадежный из Лукашенко союзник. То и дело брякнет что-то неугодное Кремлю. Или молчит выразительно. И косится на Запад вместо того, чтобы подобострастно смотреть на Восток. Надо ему указать место!
pusto1 03 апреля 2018 | 06:44
ivar1964: Нет, просто хотят Белорусь на колени поставить
ivar1964 03 апреля 2018 | 06:48
pusto1: Символично, что новость прошла в День единения народов России и Беларуси - 2-го апреля. Очень показательный жест.
ura_123 03 апреля 2018 | 06:47
ivar1964: Как в том анекдоте "Сидишь,молчишь и всякую ерунду про нас думаешь!"(с)
ansh 03 апреля 2018 | 06:44
Лучше бы путиноиды прекратили поддерживать российскими ресурсами это "экономическое чудо". Толку для росворов никакого, кроме унижения со сторону соседнего вождя.
ura_123 03 апреля 2018 | 06:45
Давайте-давайте,последнего союзника в Евразии...
dan24 03 апреля 2018 | 06:52
С этого и начиналась критика Украины до 2014года.
Дескать с её территории пойдет поток европейских товаров без таможенных пошлин.
Теперь эту политику применяют к Белоруссии. Но это ведь рынок и такие поставки будут, а запретом мы просто будем убирать целые направления в торговле.
Надо либо платить ценой ресурсов для партнера, либо ставить таможню, отказавшись от таможенного союза и остаться в полном одиночестве.