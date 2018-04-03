Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, это связано с тем, что часть продукции оказалась из Египта и, по мнению ведомства, небезопасна. Ранее Россельхознадзор собирался ввести временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии, затем передумал.