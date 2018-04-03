Горевший в Сочи пятиэтажный дом местный губернатор назвал самостроем
ЧП — это следствие хаотичной и преступной застройки, сказал глава региона Вениамин Кондратьев. Его заместитель Андрей Алексеенко пояснил, что на этом и соседнем участках было разрешено строительство индивидуальных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирных дома, которые были узаконены через суд, передает ТАСС. Замгубернатора добавил, что два верхних этажа были деревянными. Из-за пожара были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших не было.
Комментарии3
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ivar1964 03 апреля 2018 | 06:40
Элегантное решение! Все сгоревшие дома в России объявляются самостроем, следовательно, к власти претензий по пожарной безопасности не должно быть. Правда, возникают вопросы о том, кто разрешил самострой ...
stebinmaku 03 апреля 2018 | 06:44
Дом - самострой, пожар - самопал..
ha12raz 03 апреля 2018 | 07:05
Это следствие продажной власти