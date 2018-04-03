Следственный комитет показал высоковольтные провода в батутном зале торгового центра «Зимняя вишня»
Кабели свисали прямо над бассейном с кубиками из поролона. Об этом говорят на опубликованном видео сотрудники СК со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что кабели были проложены прямо через зал в нарушение всех правил. Вероятной причиной пожара в Кемерове следователи считают короткое замыкание. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них более 40 детей.
Комментарии4
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chapter_2 03 апреля 2018 | 06:44
СК следует серьёзно изучить версию о поджоге ТРЦ «Зимняя вишня». Почему он игнорирует сигналы сотрудников ТРЦ?
sasha2011 03 апреля 2018 | 06:59
chapter_2:
/* СК следует серьёзно изучить версию о поджоге ТРЦ «Зимняя вишня». Почему он игнорирует сигналы сотрудников ТРЦ? */
Вы что, с Марса прилетели?
Сотрудники указывают на молодых бородачей, похожих на чеченцев.
Если принять эту версию к рассмотрению, то может начаться политический пожар посильнее этого. Придётся извиняться, сняв штаны.
А кому охота ставить себя в такое положение?
Тут и генералы спасуют перед простыми пехотинцами.
Кстати, такая версия может быть и абсолютно ошибочная, но её даже проверять никто не посмеет.
midnightblues 03 апреля 2018 | 07:00
Значит нужно проводить чистку мчс с расстрелами
а руководство пожизненно на зону
все наладится
ostapbey 03 апреля 2018 | 07:17
А не перегрелились ли эти провода от горячей линии избирателей Путина на встрече?
А то в соседнем бараке писсуары поплавились в тот день.. Очень даже!!