Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии
Как сообщается на сайте Россельхознадзора, это связано с тем, что часть продукции оказалась из Египта и, по мнению ведомства, небезопасна. Ранее Россельхознадзор собирался ввести временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии, затем передумал.
Комментарии10
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anemon 03 апреля 2018 | 05:23
Госпедя, уже и с Лукашенко срется! Этот-то брат его духовный что ему сделал?
rena1960 03 апреля 2018 | 05:34
anemon: Активно посматривает в сторону Запада...
samakar2 03 апреля 2018 | 05:46
rena1960: И у него чего-нибудь отобрать!
ha12raz 03 апреля 2018 | 05:27
Бредятина не удивляет, .... мы привыкли.
murad_manapov 03 апреля 2018 | 05:36
надо принять меры для защиты русскоязычного картофеля в белоруссии, ввести туда вежливых и спасти Лукашенко от майдана!
kochar 03 апреля 2018 | 05:43
Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии и разрешить из Египта.
Всё зависит от поведения ввозимой страны.
А завтра ,если Австралия повернётся передом, то можем оттуда ввозить хрен.
Ну а если Египет повернётся задом ,то туристов и картошку перенаправим на Сахалин.
Легче манипулировать и иметь бабло ,чем самому выращивать. Народ схавает.
mavreh 03 апреля 2018 | 05:49
Картошку в Россию импортом завозить - это ли не ПОЗОР?!
sual 03 апреля 2018 | 05:50
Запретить ввоз картофеля из белоруси тоже самое что запретить въезд белорусов в россию.
ramen 03 апреля 2018 | 05:57
Совсем рассеянская чиновня опедерастилась.
zztop1960 03 апреля 2018 | 06:06
Беларусь 600 лет была частью Европы , в составе Литвы , пока , в 19 веке не попала в лапы " русского мира" и она должна опять туда вернуться