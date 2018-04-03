Греческая полиция задержала подозреваемого в нападении на двух сотрудников посольства Ирана в Афинах
Об этом пишут местные СМИ. По их данным, инцидент произошел в воскресенье. 47-летний гражданин Ирана подошел к зданию дипмиссии, где ранил ножом двух ее сотрудников. В полиции отметили, что у задержанного есть симптомы психического расстройства. Сам он заявил, что следующей целью было израильское посольство, поскольку так приказали «голоса в его голове».
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