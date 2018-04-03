В Екатеринбурге сегодня могут отменить выборы мэра
По этому вопросу проголосуют депутаты заксобрания Свердловской области. Поправки предложил глава региона Евгений Куйвашев.
Накануне в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра, организованный мэром Евгением Ройзманом. На акцию пришли, по разным данным, от трех до пяти тысяч человек. С 2010 года администрацией Екатеринбурга руководит не мэр, а нанятый по контракту сити-менеджер.
Комментарии1
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doc9_vikt 03 апреля 2018 | 05:13
С 2010 года администрацией Екатеринбурга руководит не мэр, а нанятый по контракту сити-менеджер.
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Эх,так бы в Москве.