В сгоревшем торговом центре в Кемерове высоковольтные провода были проложены с нарушением всех правил

Это заявили в Следственном комитете. Ведомство опубликовало видео, в котором говорится, что кабели свисали прямо над бассейном с кубиками из поролона. По версии следствия, именно там и возник пожар. Его вероятной причиной в СК считают короткое замыкание. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них более 40 детей.