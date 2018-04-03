В сгоревшем торговом центре в Кемерове высоковольтные провода были проложены с нарушением всех правил
Это заявили в Следственном комитете. Ведомство опубликовало видео, в котором говорится, что кабели свисали прямо над бассейном с кубиками из поролона. По версии следствия, именно там и возник пожар. Его вероятной причиной в СК считают короткое замыкание. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них более 40 детей.
Комментарии5
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sergirusso 03 апреля 2018 | 05:21
Правила? Какие правила? Крым наш!
pusto1 03 апреля 2018 | 05:33
https://m.youtube.com/watch?v=AuU8M2IWUKg
petrovitchcolyan 03 апреля 2018 | 05:36
В России все правила, законы, Конституцию устанавливает один человек, поэтому главное здесь - угодить царьку, а на остальное можно наплевать, как и на весь народ.
Вертикаль власти однако, здесь даже наводнение и пожар все по воле одного человека происходят, а если нарушил систему - то срок, а если в ней - резиденция в подарок.
demokratia 03 апреля 2018 | 06:02
Такие пожары и такие жертвы при такой "политической" системе, как сегодня в Россиипутина были, происходят и будут продолжаться.....
Напртимер, в США последний пожар анологичный кемеровскому был в начале прошлого века.
Политическая система (демократия) в США, правовой порядок - на стороне граждан и защищает граждан Америки.
ramen 03 апреля 2018 | 06:04
Ну не воспламеняется поролон ТАК!
А если что-то коротнуло, то должны были сработать автоматы защитного отключения.
ТЦ-то ВСЕГО ТРИ ГОДА!
Да и ЧТО считать "высоковольтными"? От какого конкретно вольтажа?
Лишь бы к поджогу мыслей не подводить...
Ну выложили несчастные четыре минуты... с ПОЛОВИНОЙ экрана. Вторая половина (справа) как бы ненавязчиво обрезана камерой телефона. Вопрос, КТО предоставил запись спустя почти неделю? ПОЧЕМУ опять с обрезанием видеоряда?