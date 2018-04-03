Грузовой корабль Dragon стартовал накануне вечером к МКС

Для запуска компания SpaceX использовала первую ступень ракеты, которая уже применялась при другом старте. К орбитальной станции корабль пристыкуется завтра. На его борту более двух с половиной тонн груза, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Затем Dragon вернется на Землю.