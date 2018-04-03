Грузовой корабль Dragon стартовал накануне вечером к МКС
Для запуска компания SpaceX использовала первую ступень ракеты, которая уже применялась при другом старте. К орбитальной станции корабль пристыкуется завтра. На его борту более двух с половиной тонн груза, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Затем Dragon вернется на Землю.
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vaka257 03 апреля 2018 | 05:23
Cпециалисты американской оборонной компании Raytheon испытали на одном из военных полигонов новейшую микроволновую пушку, которая крайне эффективно расправляется с беспилотниками и даже снарядами, рассказывает Hi-News.
Испытания проходили на военном полигоне Оклахомы под названием Форт-Силл. Сама микроволновая пушка носит название High-Powered Microwave (HPM). Творение компании Raytheon смогло дистанционно уничтожить 45 беспилотных летательных аппаратов разных типов и даже 6 минометных снарядов. Особенность системы HPM еще и в том, что она за один выстрел выводит из строя сразу 2−3 беспилотника, расположенных на приличном расстоянии друг от друга...