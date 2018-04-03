В администрации YouTube заявили об устранении неполадки в работе сервиса
Накануне вечером пользователи из разных стран, в том числе из России, пожаловались на появление надписи об ошибке при попытке открыть чей-либо канал. Некоторые не могли оставить комментарии.
Комментарии3
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ginbin_ 03 апреля 2018 | 04:45
Меняли алгоритм подсчета кремлеботов.
brandfa 03 апреля 2018 | 04:46
ginbin_: подобные ошибки были у них ещё до кремлеботов. ...а ботов нужно не считать, а банить.
ha12raz 03 апреля 2018 | 05:03
Надеемся, что кремлеботов по дизлайкам не забанили .
А то куда будет девать дармоедов ?