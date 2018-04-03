Бюро кредитных историй сможет анализировать открытые профили пользователей «Вконтакте»
Разработан сервис по проверке заемщиков через соцсеть, сообщает РБК. В компании Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», подчеркнули, что проверяться будут только те страницы, доступ к которым доступен по решению их владельцев.
Комментарии2
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brandfa 03 апреля 2018 | 04:43
Я тоже могу анализировать открытые профили пользователей ВК. В чём новость? Чего они там "наанализировать" такого хотят?
fantom10 03 апреля 2018 | 06:08
brandfa: Фотки будут лайкать.