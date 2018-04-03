Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели в четырехместную камеру
Все его соседи некурящие, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ранее сторона защиты сообщила, что Малобродского поместили в переполненную камеру, чтобы добиться от него ложных показаний и оговора Кирилла Серебренникова. Малобродский — единственный фигурант «театрального дела», который находится в СИЗО. Освободить его призывали многие известные деятели культуры.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kochar 03 апреля 2018 | 05:48
Хорошо конечно,что Татьяна Москалькова переживает о Малобродском.
Только там мучается не один он , а десятки тысяч наших граждан.
А как с ними Татьяна Москалькова?
profi1962 03 апреля 2018 | 05:53
Одним миллиардерам предлагают выбрать камеру, а другого просто гоняют по хатам. Великолепно.