Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели в четырехместную камеру

Все его соседи некурящие, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ранее сторона защиты сообщила, что Малобродского поместили в переполненную камеру, чтобы добиться от него ложных показаний и оговора Кирилла Серебренникова. Малобродский — единственный фигурант «театрального дела», который находится в СИЗО. Освободить его призывали многие известные деятели культуры.