Трое 15-летних россиян пострадали при взрыве в Ереване
В ресторане «Бургер Кинг» накануне вечером взорвался баллон с углекислым газом, с помощью которого разливали пиво. По данным МЧС Армении, были ранены 8 человек в возрасте от 6 до 24 лет. Наиболее тяжелые травмы получила 8-летняя девочка. Как передает ТАСС, врачи сообщили, что она успешно перенесла операцию и останется в больнице на 2 недели, остальных утром выпишут домой.
Комментарии1
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a_111111 03 апреля 2018 | 05:38
В Ереване полно местных приличных кафе! Кой черт туда ехать и идти в американский фастфуд?! Выздоровления пострадавшим!