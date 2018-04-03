В центре Москвы пройдет акция против доступа ФСБ к личной переписке
Ее участники встанут напротив приемной ведомства на Кузнецком мосту и будут зачитывать свои сообщения в мессенджере Telegram. Акция не согласована и начнется в 19 часов, сообщил «Эху» один из организаторов.
Из-за отказа администрации Telegram’а передать ключи шифрования его могут заблокировать в России уже завтра. Компания сообщила Роскомнадзору письмо, что требование ФСБ технически невыполнимо.
Комментарии2
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i_one_off 03 апреля 2018 | 04:43
Ну, хочется ребятам знать, что о них люди думают. И вообще, что в мире делается.
Пусть читают, может поумнеют.
ramen 03 апреля 2018 | 06:00
Я когда ещё говорил, что нельзя забывать эзопов язык и навыки конспирации.