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04:13, 03 апреля 2018

В центре Москвы пройдет акция против доступа ФСБ к личной переписке

Ее участники встанут напротив приемной ведомства на Кузнецком мосту и будут зачитывать свои сообщения в мессенджере Telegram. Акция не согласована и начнется в 19 часов, сообщил «Эху» один из организаторов.
Из-за отказа администрации Telegram’а передать ключи шифрования его могут заблокировать в России уже завтра. Компания сообщила Роскомнадзору письмо, что требование ФСБ технически невыполнимо.

Комментарии

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i_one_off 03 апреля 2018 | 04:43

Ну, хочется ребятам знать, что о них люди думают. И вообще, что в мире делается.
Пусть читают, может поумнеют.

ramen 03 апреля 2018 | 06:00

Я когда ещё говорил, что нельзя забывать эзопов язык и навыки конспирации.

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