«Фейсбуку» потребуется несколько лет на решение проблем

Это сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг. В интервью изданию «Вокс» он сказал, что количество сотрудников, занимающихся вопросами безопасности, к концу года вырастет с 10 до 20 тысяч.

В марте соцсеть оказалась в центре скандала из-за утечки данных 50 миллионов пользователей. Сведения обманом получила компания Cambridge Analytica. Она использовала их для рассылки политической рекламы, что могло повлиять на выборы в разных странах, в том числе в США.