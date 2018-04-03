«Фейсбуку» потребуется несколько лет на решение проблем
Это сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг. В интервью изданию «Вокс» он сказал, что количество сотрудников, занимающихся вопросами безопасности, к концу года вырастет с 10 до 20 тысяч.
В марте соцсеть оказалась в центре скандала из-за утечки данных 50 миллионов пользователей. Сведения обманом получила компания Cambridge Analytica. Она использовала их для рассылки политической рекламы, что могло повлиять на выборы в разных странах, в том числе в США.
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