Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии
Как сообщается на сайте Россельхознадзора, это связано с тем, что часть продукции оказалась из Египта и, по мнению ведомства, небезопасна. Ранее Россельхознадзор собирался ввести временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии, затем передумал.
Комментарии2
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mavviomi 03 апреля 2018 | 03:34
Да здравствует Великий Таможенный Союз! Все знали что это туфта, как и все что делает Окурок.
padun 03 апреля 2018 | 03:44
Новый торговый бренд "Египетская бульба"