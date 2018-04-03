Сгоревший в Сочи пятиэтажный дом местный губернатор назвал самостроем

ЧП – это следствие хаотичной и преступной застройки, сказал глава региона Вениамин Кондратьев. Его заместитель Андрей Алексеенко пояснил, что на этом и соседнем участках было разрешено строительство индивидуальных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирных дома, которые были узаконены через суд, передает ТАСС. Замгубернатора добавил, что два верхних этажа были деревянными. Из-за пожара были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших не было.