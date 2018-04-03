Сгоревший в Сочи пятиэтажный дом местный губернатор назвал самостроем
ЧП – это следствие хаотичной и преступной застройки, сказал глава региона Вениамин Кондратьев. Его заместитель Андрей Алексеенко пояснил, что на этом и соседнем участках было разрешено строительство индивидуальных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирных дома, которые были узаконены через суд, передает ТАСС. Замгубернатора добавил, что два верхних этажа были деревянными. Из-за пожара были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших не было.
Комментарии2
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sparky 03 апреля 2018 | 04:00
А когда этот "самострой" самостроился и к сетям подключался, городские власти глазки жмурили и ручку ладошкой вверх протягивали.
monik_7 03 апреля 2018 | 04:05
sparky: так там же сказано - в итоге сами выросли