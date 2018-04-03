Следственный комитет показал высоковольтные провода в батутном зале торгового центра «Зимняя вишня»
Кабели свисали прямо над бассейном с кубиками из поролона. Об этом говорят на опубликованном видео сотрудники СК со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что кабели были проложены прямо через зал в нарушение всех правил. Вероятной причиной пожара в Кемерове следователи считают короткое замыкание. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них более 40 детей.
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koltak76_ 03 апреля 2018 | 03:28
Высоковольтные, это 10 кВ ?