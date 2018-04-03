Следственный комитет показал высоковольтные провода в батутном зале торгового центра «Зимняя вишня»

Кабели свисали прямо над бассейном с кубиками из поролона. Об этом говорят на опубликованном видео сотрудники СК со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что кабели были проложены прямо через зал в нарушение всех правил. Вероятной причиной пожара в Кемерове следователи считают короткое замыкание. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них более 40 детей.