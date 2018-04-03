Открыта новая звезда, которая оказалась самой далекой из известных
От Земли до нее 9 миллиардов световых лет. Это голубой сверхгигант, который в сотни тысяч раз ярче Солнца. Как сообщили в Женевском университете, открытие было сделано при помощи орбитального телескопа «Хаббл» благодаря эффекту гравитационной линзы. Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло одно из скоплений галактик.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
eniro 03 апреля 2018 | 02:31
Великолепно! Потрясающе! Восхитительно! Всех нас манит далекая звезда - Мозго **ка! Мы ее видим, а она нас - нет. Вот и я вчера засмотрелся на коньяк...