В ресторане «Бургер Кинг» в Ереване накануне вечером взорвался баллон с углекислым газом
С его помощью разливали пиво. Пострадали 8 человек, в том числе трое 15-летних россиян. Как передает ТАСС, этим утром из больницы всех выпишут, кроме 8-летней девочки, которая была тяжело ранена. По словам врачей, ее успешно прооперировали.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
com30 03 апреля 2018 | 02:23
То, что армяне еще те мастера из г*вна лепить пулю, а из ослиной мочи 7 звездочный коньяк, никого не удивить, но что 8 летняя девочка делала в пивнухе?
com30 03 апреля 2018 | 02:26
com30:
Специально зашел на сайт Бургер Кинг посмотреть меню, нет у них никакого пива, только вода, соки, кофе и чай.
sim202_ 03 апреля 2018 | 02:38
Взорвался углекислый газ ???
Это что-то...