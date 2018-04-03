В ресторане «Бургер Кинг» в Ереване накануне вечером взорвался баллон с углекислым газом

С его помощью разливали пиво. Пострадали 8 человек, в том числе трое 15-летних россиян. Как передает ТАСС, этим утром из больницы всех выпишут, кроме 8-летней девочки, которая была тяжело ранена. По словам врачей, ее успешно прооперировали.