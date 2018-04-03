В Екатеринбурге сегодня могут отменить выборы мэра

По этому вопросу проголосуют депутаты заксобрания Свердловской области. Поправки предложил глава региона Евгений Куйвашев.

Накануне в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра, организованный мэром Евгением Ройзманом. На акцию пришли, по разным данным, от трех до пяти тысяч человек. С 2010 года администрацией Екатеринбурга руководит не мэр, а нанятый по контракту сити-менеджер.