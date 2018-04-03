Космический грузовик Dragon отправился к МКС
Старт был накануне вечером с мыса Канаверал в США. Для вывода корабля на орбиту компания SpaceX использовала первую ступень ракеты Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске. В этот раз возвращать ее на землю не стали. К орбитальной станции корабль пристыкуется завтра. На его борту более двух с половиной тонн груза, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.
Комментарии6
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skeptic 03 апреля 2018 | 01:23
Корабль тоже летал ранее
marek 03 апреля 2018 | 01:34
Поздравляю! Как поживают яхты Абрамовича и прочих тузов и тузиков?
tks 03 апреля 2018 | 01:56
А в это время, в Мордорашке дрон "ПочтыРоссии" с отчаянием камикадзе со всей дури убился об стену...
komkon2 03 апреля 2018 | 02:08
tks: а неделю ранее к той же МКС причалил российский ПИЛОТИРУЕМЫЙ корабль. И что круче? Пилотируемая космическая система сложнее грузовика на порялки. И что, дурачок?
com30 03 апреля 2018 | 02:35
tks:
Путин же честно всех предупредил, вся техника производимая на России и в первую очередь военная, совершенно не управляемая, с непредсказуемой траекторией полета и вообще сумасшедшая. Хорошо, что это бы дур_дрон "ПочтыРоссии, а ведь мог быть и супер ядерным дур_дроном Шойгу, который мог бы с таким же успехом залететь с дуру в туже бурятскую стенку, ну или в кремлевскую, если и двигатель поставить долгоиграющий ядерный. Так бы летал ядерный дрон вокруг кремля целую неделю, стучась во все его ворота.))
fr_perren 03 апреля 2018 | 02:05
Протоны больше не нужны? Рогозин, а как же батут?