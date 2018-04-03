Пользователи из разных стран пожаловались на проблемы в работе видеосервиса YouTube
По их словам, не открываются некоторые каналы или нельзя оставить комментарии. О проблемах сообщили пользователи из США, Канады, ряда стран Европы, в том числе и России, передает ТАСС. В администрации сервиса сказали, что работают над устранением неполадок.
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